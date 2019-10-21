Шойгу: события в Сирии после начала военной операции Турции приняли нежелательный оборот

"Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, - наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами - все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли", - сказал министр, общаясь в понедельник с участниками Пекинского Сяншаньского форума.

Он подчеркнул, что "часть лагерей и часть мест, в которых содержались террористы из нескольких десятков стран, перестали охраняться, и террористы стали растекаться". "Куда они пойдут дальше - этого никто не знает, - сказал Шойгу. - Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения. И не только на уровне "Россия - Турция - США".