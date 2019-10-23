Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Силами демократической Сирии"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в среду вечером переговоры с главнокомандующим "Сил демократической Сирии" Мазлюмом Абди о планах увеличения количества подразделений военной полиции РФ в Сирии, сообщили в российском военном ведомстве.

Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

"Историческое соглашение". Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

"Вечером 23 октября состоялись переговоры по видео-конференц-связи министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюмом Абди", - отмечается в сообщении, распространенном в среду.

В Минобороны уточнили, что в переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Стороны обсудили ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи. Как подчеркнули в военном ведомстве, Шойгу довел до Абди "планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы".

Шойгу заверил, что российские военные полицейские обеспечат безопасность мирных жителей у сирийско-турецкой границы, поэтому населению этих территорий не потребуется покидать свои дома.

"Сергей Шойгу подчеркнул, что мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Гарантом их безопасности будут подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники", - сообщили в Минобороны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Днем в среду в Минобороны России сообщили о выдвижении военной полиции на северо-восток Сирии. Вечером стало известно об осуществлении первого патрулирования по назначенному маршруту.