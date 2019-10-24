Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд

Военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет. отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Объем портфеля заказов стран Африки южнее Сахары на российскую оборонную продукцию превысил $2 млрд. Об этом ТАСС в ходе саммита и международного экономического форума Россия - Африка сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

На эту тему
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки

"Более $2 млрд из общего портфеля заказов африканских государств, объем которого составляет $14 млрд, приходится на страны [Африки] южнее Сахары", - сообщил Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет. "На государства этого региона ежегодно приходится 30-40% оружейного экспорта России", - отметил глава ФСВТС.

Как сообщил Шугаев, положительную динамику взаимодействию на международном уровне придает увеличение контактов на всех уровнях, в том числе встречи глав государств, представителей военных ведомств и предприятий оборонной промышленности. "Продолжается работа по наращиванию взаимодействия в многостороннем формате", - подчеркнул глава ФСВТС.

Интерес ко всему спектру российского оружия

Шугаев сообщил, что страны, расположенные на севере Африки, проявляют интерес к закупке танков Т-90С/МС и боевых машин пехоты БМП-3, зенитных ракетных систем С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", а также зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2К". Государства региона также интересуются военно-морской техникой, в том числе ракетными комплексами "Бастион-Э" и десантными катерами БК-10 и БК-16, а также широким спектром авиационной техники, средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми ракетными комплексами, добавил глава ФСВТС.

В странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты Ми, самолеты Су и МиГ, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М2Э", ПТРК "Корнет-Э", бронетехника и стрелковое вооружение, подытожил Шугаев.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Россия и ЮАР планируют вместе разрабатывать и выпускать оружие и военную технику
Речь идет о совместной разработки и производства вооружений и техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС