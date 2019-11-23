На северо-востоке Сирии начал работу десятый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и Вооруженные силы Турции приступили к десятому совместному патрулю в приграничном районе на северо-западе Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"С 10:00 23 ноября 2019 года десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль Камышли", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, патрулирование проходит по согласованному маршруту. Совместная колонна начала движение от таможенного перехода в населенном пункте Шейрек. Там российские военные полицейские и представители ВС Турции уточнили маршруты совместного патруля, проходящего на восток вдоль сирийско-турецкой границы. "На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах", - добавили в ведомстве.

В составе патруля - около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники. В их числе бронеавтомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции. На маршруте движения колонны обстановку контролируют в режиме реального времени российские беспилотники "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между РФ и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.