Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М собран в России. Он передан на испытания, сообщил в четверг журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

Наземные и летные испытания самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, уточнил собеседник агентства. По его словам, Ту-160М сначала испытают на земле, а затем в воздухе.

В оборонно-промышленном комплексе напомнили, что Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160. Новая версия самолета должна существенно увеличить общую эффективность авиационного комплекса при применении по назначению.

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году. Глава военного ведомства уточнил, что производство самолета было возобновлено на Казанском авиазаводе.

По словам министра, Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.