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Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном

Как сообщили в Минобороны РФ, продолжительность полетного задания составила более 16 часов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в министерстве.

Ранее в субботу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило на своей странице в Twitter, что два Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады.

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