{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МО РФ опровергли заявление НАТО о нарушениях российского самолета над Балтикой

Ан-26 выполнил полет над нейтральными водами, не нарушая границ другого государства, подчеркнули в ведомстве
Здание Министерства обороны РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России опровергло заявления Североатлантического альянса о якобы имевшем место нарушении международных норм российским самолетом. Военно-транспортный Ан-26 выполнил полет над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ другого государства, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что 26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выполнил плановый полет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. "Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отметили Минобороны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Севмаш" и Центр судоремонта "Звездочка" приостановят работу на следующей неделе
Будут работать только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную и радиационную безопасность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС