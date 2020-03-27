В МО РФ опровергли заявление НАТО о нарушениях российского самолета над Балтикой

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России опровергло заявления Североатлантического альянса о якобы имевшем место нарушении международных норм российским самолетом. Военно-транспортный Ан-26 выполнил полет над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ другого государства, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что 26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выполнил плановый полет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. "Полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - отметили Минобороны.