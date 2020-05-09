Российские военные в честь Дня Победы проехали по городам Армении под музыку времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) устроили праздничную музыкальную акцию для жителей Армении в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, совершили марш на грузовых автомобилях по улицам Еревана и Гюмри под песни военных лет в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Они проехали в грузовых автомобилях "Камаз" и "Урал" в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, копиями Знамени Победы и флагом России. Колонны техники совершили марш под музыкальное сопровождение военных песен "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут".

Также военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, приняли участие в возложении венков и цветов к Вечному огню на мемориальных комплексах "Мать Армения" в городах Ереван и Гюмри, могилах и памятниках погибшим в годы войны.