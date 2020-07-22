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Он спроектировал будущее российской авиации. О главных детищах конструктора Павла Сухого

Павел Сухой
© ПАО "Компания "Сухой"
125 лет назад родился советский авиаконструктор, под чьим руководством разработано более 50 модификаций самолетов и положивших начало целому семейству современных истребителей. Сейчас бренд "Су" широко известен во всем мире

Он был одним из основателей отечественной реактивной и сверхзвуковой авиации. О нем всегда говорили как о человеке, опередившем свое время. Все изобретения и новшества он делал перспективными — часто для современности они были слишком прогрессивными. Время его проектов пришло позже.

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Некоторые его реактивные машины — Су-17, Су-24 и Су-25 — летают больше четырех десятков лет. А Су-27 послужил базой для создания целого семейства боевых самолетов, которые до сих пор составляют основу отечественной боевой авиации. И это свидетельство огромного таланта авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.

В настоящее время ПАО "Компания "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорации "Ростех") является одним из лидеров отечественного военного самолетостроения.

Под руководством Туполева

Сухой родился 22 июля 1895 года в селе Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии Российской империи (ныне — город Глубокое Витебской области Белоруссии) в семье учителя. В 1914-м с серебряной медалью окончил Гомельскую мужскую гимназию. Затем переехал в Москву, поступив на математический факультет Императорского Московского университета (ныне — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова). Отучившись год, пошел в Императорское Московское техническое училище (ныне — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). Там слушал лекции профессора Николая Жуковского, занимался в его кружке воздухоплавания вместе с будущим авиаконструктором Андреем Туполевым.

Ученик Гомельской мужской гимназии Павел Сухой, 1914 год ПАО "Компания "Сухой"
Описание
Ученик Гомельской мужской гимназии Павел Сухой, 1914 год
© ПАО "Компания "Сухой"

В 1916-м был призван в армию, прошел обучение в школе прапорщиков, принимал участие в Первой мировой войне. Через два года вернулся в Москву, однако не смог продолжить занятия в училище, работа которого была временно приостановлена. В связи с этим уехал в Западную Белоруссию, где до 1920 года преподавал математику в школе.

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Затем продолжил учебу в Московском высшем техническом училище, которое окончил в 1925-м, защитив дипломный проект на тему "Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил". Работа была подготовлена под руководством Туполева.

После Сухой начал работать инженером-конструктором в конструкторском отделе АГОС ("Авиация, гидроавиация, опытное строительство") Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). До 1936 года являлся руководителем бригады №3 ("Легкие самолеты") конструкторского отдела опытного самолетостроения (КОСОС) ЦАГИ. Затем стал заместителем начальника опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Завода опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ. В 1939-м бригада Сухого была переведена в Харьков на авиазавод №135.

До апреля 1940-го Сухой был главным конструктором ОКБ-135, стал доктором технических наук. С апреля 1940 по ноябрь 1949 года — главный конструктор КБ авиазавода 289 (с 1945-го — №134), базировавшегося в Москве и Подмосковье. После занимал также должность директора этих предприятий.

Во время Великой Отечественной войны авиазавод находился в эвакуации, после был размещен в Тушине (в настоящее время это один из районов на северо-западе Москвы). В 1949-м КБ было расформировано.

Опытный образец Су-15 ПАО "Компания "Сухой"
Описание
Опытный образец Су-15
© ПАО "Компания "Сухой"

До 1953 года Сухой работал на должности заместителя главного конструктора в КБ Андрея Туполева. В 1953–1956 годах — главный конструктор, а затем и генеральный конструктор воссозданного КБ.

Первые рекорды

Свою конструкторскую деятельность Сухой начал в ЦАГИ, где занимался проектирование фюзеляжей, шасси и их увязкой с другими узлами и системами практически всех самолетов. Принимал участие в проектировании таких самолетов, как АНТ-3 "Пролетарий", ТБ-1 (1925), ПС-9 (1929), ТБ-3 (1930) и Р-7 (1930).

АНТ-3 ТАСС
Описание
АНТ-3
© ТАСС

"Пролетарий" представлял собой двухместный одностоечный полутораплан обычной схемы, но с некоторыми особенностями — в нем наблюдатель-стрелок мог работать стоя. Верхнее крыло почти лежало на фюзеляже. На АНТ-3 "Пролетарий" летчик Михаил Громов с бортмехаником выполнил в период с 30 августа по 2 сентября 1926 года круговой перелет по маршруту Москва — Берлин — Париж — Вена — Прага — Варшава — Москва протяженностью 7150 км за 34 часа 15 минут. Позже были и другие рекорды (за 153 часа АНТ-З пролетел более 20 тыс. км). Эти перелеты продемонстрировали перед всем миром успехи советского самолетостроения и высокое мастерство наших летчиков.

Сравнительно быстро молодой инженер Сухой стал высококвалифицированным специалистом. Под общим руководством Туполева он работал над истребителями И-4 (1927), И-14 (1933), дальним бомбардировщиком ДБ-2 (1935) и самолетами АНТ-25 (РД, "Рекорд дальности", 1933).

АНТ-25 Иван Шагин/ТАСС
Описание
АНТ-25
© Иван Шагин/ТАСС

В 1937-м на самолете РД экипаж летчика Михаила Громова установил абсолютный рекорд дальности по прямой — стартовав в Москве, он приземлился в Сан-Диего (США), преодолев за 62 часа 17 минут 10 148 км.

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Орден Трудового Красного Знамени авиаконструктору принесла работа над проектом дальнего бомбардировщика АНТ-37бис ("Родина"). На нем в 1938 году был установлен женский мировой рекорд дальности полета (Москва — Дальний Восток).

Принимал участие Сухой и в конкурсной разработке самолета под шифром "Иванов" — проект завершился созданием боевого многоцелевого самолета Су-2/ББ-1 (1937). Это был ближний бомбардировщик, который использовался в первые годы Великой Отечественной войны. Поздняя модификация с другим двигателем выпускалась под названием Су-4.

Су-2 ПАО "Компания "Сухой"
Описание
Су-2
© ПАО "Компания "Сухой"

В 1942–1943 годах под руководством Сухого создан бронированный штурмовик с поршневым двигателем воздушного охлаждения Су-6.

Сверхзвуковая сила

Именно послевоенное время стало расцветом конструкторского творчества Сухого. Это эра реактивной авиации. И здесь ему принадлежит немалая часть настоящих прорывов в будущее.

Среди них — первый отечественный самолет, превысивший скорость 2 тыс. км/ч, Су-7 (1955), истребители-перехватчики Су-9 (1957), Су-11 (1958), Су-15 (1962), истребитель-бомбардировщик Су-17 (1966), а в 1970-е годы — фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла Су-24 и штурмовик Су-25, которые популярны до сих пор.

Су-9 Сергей Преображенский/ТАСС
Описание
Су-9
© Сергей Преображенский/ТАСС

Су-9 — первый в мире истребитель-перехватчик в составе единого автоматизированного комплекса перехвата (самолет + ракеты + радиолокационная станция), а его "наследники" — Су-11 и Су-15 — около трех десятков лет охраняли покой советского неба, долгое время являясь основой противовоздушной обороны (ПВО) Советского Союза.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, который в 1980-х года осваивал боевые машины Су-17 и Су-24, считает, что все самолеты Павла Сухого — "это были прорывные технологии и каждый соответствовал своему времени". "Су-15 — великолепный и надежный самолет в авиации ПВО. С хорошими скоростными, маневренными и боевыми возможностями. Он пускал ракеты дальнего и среднего действия, но в то же время мог работать на ближних дистанциях, — говорит летчик. — В те времена самолет с двумя двигателями — по надежности для истребителя это был новый шаг. И кстати, потом все реактивные сверхзвуковые машины пошли двухдвигательные, практически с его легкой руки".

Су-15 А.Галушко/ТАСС
Описание
Су-15
© А.Галушко/ТАСС

Был у Сухого и Т-4 — первый отечественный самолет с широким применением в конструкции титановых сплавов, системой электродистанционного управления.

Многие технические решения в самолетах Сухого были реализованы на практике впервые. Так, на Су-7 и Су-9 внедрили систему необратимого бустерного управления без перехода на ручное, появилась система автоматического регулирования воздухозаборников, применен целиком подвижный стабилизатор — все это в комплексе позволило преодолеть звуковой барьер и обеспечить скорость, в два раза превышающую скорость звука.

Су-7 ПАО "Компания "Сухой"
Описание
Су-7
© ПАО "Компания "Сухой"

Су-17 стал первым советским истребителем-бомбардировщиком с крылом изменяемой геометрии. Минимальный угол стреловидности 30 градусов применялся при взлете, посадке и полетах на средних высотах при маневренных воздушных боях. Максимальный угол (63 градуса) — для полетов на больших высотах и скоростях.

"Все эти характеристики для летчика — это была очень большая поддержка. Даже курсанты летали на них, потому что было безопасно. Потому что скорости взлета и посадки были сопоставимы с реактивными самолетами с обычным крылом. И так элегантно это было выполнено, что потом уже были созданы фронтовые бомбардировщики Су-24 с полностью изменяемой геометрией крыла", — рассказывает генерал Попов, отмечая, что фактически за счет изменения положения в полете крыла самолет решал вопросы оперативно-тактического применения широкого круга задач.

Разработанный в конце 1960-х годов, Су-17 серийно выпускался вплоть до 1990 года. Воевал в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, в Азии и в Африке. Стал самым массовым истребителем-бомбардировщиком третьего поколения.

Су-17 ПАО "Компания "Сухой"
Описание
Су-17
© ПАО "Компания "Сухой"

Долгожителем оказался и фронтовой бомбардировщик Су-24, принятый на вооружение в 1975-м. Было выпущено почти 1,5 тыс. самолетов, причем последние модели поступили в авиачасти Вооруженных сил РФ порядка семи лет назад. Су-24 на службе уже более 40 лет.

В прицельно-навигационном комплексе самолета была применена цифровая вычислительная машина, реализован режим полета на малых и предельно малых высотах, в автоматическом режиме, с огибанием рельефа местности.

Впервые на Су-24 были установлены локаторы миллиметрового диапазона, об эффективности применения которых заговорили только сейчас, в XXI веке. А тогда, в 1970-х, самолет уже имел такое оборудование. Вот насколько надо было смотреть вперед. Это была его прозорливость и конструкторская смелость
Владимир Попов
заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор
Су-24 Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Су-24
© Юрий Смитюк/ТАСС

Успехи Су-24 имел и в пилотаже. "Штурман и летчик могли на время "поменяться местами", точнее, заменять друг друга при острой необходимости в полете, так как сидели рядом. Это вот была идея сверхвыживаемости экипажа в боевых условиях, если происходит поражение и один из членов экипажа теряет роботоспособность. На тот момент эта была новая идеология, которая до сих пор успешно пролонгируется в истребителях МиГ-29КУБ и Су-30СМ (экипаж из двух пилотов). И здесь возникает очень высокая интеллектуальная эффективность применения самолета и его вооружения во время боя", — говорит Попов.

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Нельзя не упомянуть и известный истребитель Су-25, прозванный впоследствии "Грач". В 1970-е годы армия совершенно не предполагала ставить на вооружение дозвуковые штурмовики. И хотя реакция военных на первые эскизные проекты была отрицательной, Сухой порекомендовал своим инженерам не бросать начатого дела. В 1972 году он одобрил общую концепцию будущего Су-25.

На штурмовике был внедрен комплекс боевой живучести, который включал в себя полностью бронированную кабину-капсулу пилота, использование пористого заполнителя топливных баков и некоторые другие разработки, которые обеспечивали значительное снижение потерь машин в реальных условиях боевых действий.

Су-25 Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Су-25
© Юрий Смитюк/ТАСС

Этот самолет фактически стал последней машиной Павла Сухого. Он скончался 15 сентября 1975 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В марте 1977-м имя Павла Сухого было присвоено КБ, в котором он работал (ныне — составная часть ПАО "Компания "Сухой" ОКБ Сухого"). В честь него названы улицы в Москве, Витебске, Гомеле, а также школа в городе Глубокое, где в 1985-м создан музей и установлен самолет-памятник Су-17М. Мемориальная доска установлена в Москве (Ленинский пр-т, д. 7), где авиаконструктор проживал в 1947–1965 годах.

Войсковая эксплуатация Су-25 началась в 1981 году, а официально на вооружение был принят в 1987-м. И с тех пор не было ни одного вооруженного конфликта, где бы он не "засветился".

Смотрел в будущее

Руководил Сухой и началом разработки истребителя четвертого поколения Су-27. Он создавался как ответ на американский истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle. "Одним из основных требований, предложенных Сухим при создании Су-27, был комплексный подход. Когда одновременно с самолетом разрабатывались и все элементы авиационного комплекса: двигатель, вооружение и бортовое оборудование", — отмечают специалисты ПАО "Компания "Сухой".

Су-27 Владимир Яцина/ТАСС
Описание
Су-27
© Владимир Яцина/ТАСС
Принципиально новым на Су-27 было использование так называемой интегральной аэродинамической компоновки, существенно повышающей величину аэродинамического качества на всех основных режимах полета. А также повышение маневренности за счет реализации малых запасов статической устойчивости и использования электродистанционной системы управления
пресс-служба ПАО "Компания "Сухой"

"Вот эта интегральность подхода — это было новое слово в аэродинамической компоновке современных самолетов. И сегодня так и делают. Что получилось из Су-57? Это интегральная схема. Все интегрированно в крыло, а это — и малая радиолокационная заметность, и визуальная (оптико-электронная) незаметность, и размытие температурного следа эмиссии выходящих газов двигателей машины. А значит, этот след менее заметен для ракет самонаведения с инфракрасными головками", — объясняет летчик Попов, подчеркивая, что "подобное было заложено еще при Сухом, хотя это был завтрашний день".

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Все эти решения во многом определили успех всех последующих самолетов семейства "Су". "И сейчас созданные на его (Су-27) базе Су-30, Су-34 и Су-35 серийно поступают в Вооруженные силы РФ. Гордимся нашими достижениями и низко кланяемся ветеранам ОКБ Сухого, которые смогли в самые тяжелые годы с авиаконструктором Михаилом Симоновым (был главным конструктором Су-27 — прим. ТАСС) сохранить фирму, найти способы выжить… и не просто выжить, а продолжать совершенствоваться и достичь блестящих результатов", — рассказал в 2019 году в интервью ТАСС заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Виктор Пугачев.

В ноябре 1989 года он впервые посадил на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" истребитель Су-27К (сегодня это Су-33), а незадолго до этого впервые показал миру новую фигуру высшего пилотажа, которую впоследствии назовут "кобра Пугачева".

Су-30СМ при выполнении маневра "кобра Пугачева" Татьяна Белякова/ТАСС
Описание
Су-30СМ при выполнении маневра "кобра Пугачева"
© Татьяна Белякова/ТАСС
Сверхманевренность современных истребителей "Су" поражает, можно рассмотреть воочию, и эту "кобру" можно сделать стойкой в течение десятка секунд, что демонстрируют наши замечательные летчики Юрий Ващук на Су-35 и Сергей Богдан на Су-57. В общем, система управления позволяет ее поукрощать, постоять и дальше выполнять следующий маневр. Гордимся!
Виктор Пугачев
заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Не зря многие авиационные специалисты признают, что вся линейка Су-27 признана самой красивой, причем не только в России, но и за рубежом. Еще в 1990-х годах проходил конкурс, и именно этот истребитель был признан самым красивым современным летательным аппаратом. Специалисты и эксперты называют Су-27 "королем воздушного боя".

Продолжая великое дело

Сегодня ОКБ им. П.О. Сухого по праву считается одним из самых современных и высокотехнологичных в мире.

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Так, сложившаяся на протяжении 20 лет школа бортового программирования "ОКБ Сухого" является наиболее развитой в авиационной промышленности. Накопленный опыт по успешной интеграции комплексов авионики авиационных комплексов Су-35/Су-35С, Су-57, разработке программного обеспечения для самолетов гражданской авиации позволяет реализовывать задачи программирования искусственного интеллекта для модернизированного Су-57 и БЛА на высоком техническом уровне.

Создание современных самолетов — это сложнейшая задача, требующая работы с огромным массивом знаний, которые представлены в различных формах: как в виде документов (математических моделей, методов расчетов, инструкций и т.п.), так и в виде компетенций сотрудников — их образования и опыта. Для этого сотрудники "Сухого" создали и внедрили так называемую систему управления знаниями, которая позволяет каждому сотруднику оперативно работать с огромными массивами оцифрованной информации. Такое эффективное использование корпоративных знаний дает компании значительное конкурентное преимущество и позволяет значительно сократить время протекания процессов и реализации проектов.

Компания "Сухой" наряду с корпорацией "МиГ", компаниями "Ил" и "Туполев" является мировым лидером по созданию авиационной техники военного назначения. Мы производим самые современные образцы авиационной техники, такие как самолет Су-35, истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотные авиационные комплексы. Все они являются вершиной научной мысли современной авиации
Илья Тарасенко
генеральный директор ПАО "Компания "Сухой"

Самолеты марки "Су" составляют основу оперативно-тактической авиации ВКС России. Во всем мире широко известны Су-34, Су-35 и самый современный перспективный авиакомплекс фронтовой авиации — Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения. Все эти самолеты несут в своем названии одни и те же буквы, напоминающие о Павле Сухом — авиаконструкторе, который умел смотреть в будущее, конструировать и создавать его в мечтах и наяву.

Роман Азанов

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