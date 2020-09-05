Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ РФ

"В последнее время государства североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал Шойгу.

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом по завершении Армейских игр - 2020 сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

Истребители МиГ-31 Северного флота третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем патрульные самолеты Orion Военно-воздушных сил Норвегии. В пятницу российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружены три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближавшихся к южной границе РФ. Для перехвата самолетов над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

Демонстрация силы

Шойгу отметил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.

"Однако обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр Североатлантический альянс организовал крупнейшую за последние несколько лет тренировку Объединенных военно-воздушных сил. "К тренировке привлекалось более 50 боевых самолетов, включая американские стратегические бомбардировщики B-52. Значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства", - рассказал министр.

Шойгу также отметил учения сил НАТО, которые прошли в дни празднования Победы в Великой Отечественной войны. "В начале мая в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО, в том числе три американских эсминца, решающих задачи противоракетной обороны", - напомнил глава Минобороны.

"Характерно, что поход состоялся в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то есть действия США и их союзников носили провокационный характер. Подобное поведение отражает общий для альянса антироссийский конфронтационный курс, который был закреплен в итоговых декларациях всех саммитов НАТО с 2014 года", - подчеркнул он.

Отряд боевых кораблей ОВМС НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дональд Кук", "Портер", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа "Виргиния" ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка "Ула" и два патрульных самолета Р-3С Orion ВМС Норвегии.

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