Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ РФ

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом по завершении Армейских игр - 2020 сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В последнее время государства североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал Шойгу.
По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.
Истребители МиГ-31 Северного флота третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем патрульные самолеты Orion Военно-воздушных сил Норвегии. В пятницу российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружены три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближавшихся к южной границе РФ. Для перехвата самолетов над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.
Демонстрация силы
Шойгу отметил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
"Однако обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр Североатлантический альянс организовал крупнейшую за последние несколько лет тренировку Объединенных военно-воздушных сил. "К тренировке привлекалось более 50 боевых самолетов, включая американские стратегические бомбардировщики B-52. Значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства", - рассказал министр.
Шойгу также отметил учения сил НАТО, которые прошли в дни празднования Победы в Великой Отечественной войны. "В начале мая в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО, в том числе три американских эсминца, решающих задачи противоракетной обороны", - напомнил глава Минобороны.
"Характерно, что поход состоялся в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то есть действия США и их союзников носили провокационный характер. Подобное поведение отражает общий для альянса антироссийский конфронтационный курс, который был закреплен в итоговых декларациях всех саммитов НАТО с 2014 года", - подчеркнул он.
Отряд боевых кораблей ОВМС НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дональд Кук", "Портер", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа "Виргиния" ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка "Ула" и два патрульных самолета Р-3С Orion ВМС Норвегии.
Возвращение времен холодной войны
Шойгу в продолжение заявил, что Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.
Он отметил, что НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.
"По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что причина этого очевидна. "Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", - сказал министр.
По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.
"Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок", - отметил глава военного ведомства.
Нежелание улучшить отношения
Министр обороны РФ рассказал, что Россия предложила НАТО ряд мер, в том числе снижение числа военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в блоке восприняли предложение России негативно.
"Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений", - сказал Шойгу.
По его словам, среди них "отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО, согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов, снижение интенсивности учений и другой деятельности российских вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО в период пандемии новой коронавирусной инфекции".
"Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно. Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности", - рассказал министр.
Он выразил надежду, что такая позиция в будущем изменится.
Гонка вооружений
Шойгу заверил, что Россия не заинтересована в начале новой гонки вооружений, но вынуждена совершенствовать боевые возможности в ответ на недружественные действия НАТО.
"Для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наши вооруженные силы вынуждены реагировать на недружественные действия НАТО, совершенствовать свои боевые возможности. Все принимаемые меры направлены исключительно на укрепление обороны, являются ограниченными по масштабам и соответствуют современным военным опасностям", - сказал Шойгу.
"Мы не заинтересованы в новой гонке вооружений. В целях снижения напряженности намерены придерживаться максимальной открытости в вопросах военной деятельности", - продолжил министр.
Он подчеркнул, что военное ведомство регулярно информирует мировое сообщество, включая страны НАТО, об основных аспектах оборонного строительства РФ, крупных учениях и внезапных проверках боевой готовности войск. "Соответствующие материалы размещаются на сайте министерства обороны, проводятся брифинги для военных атташе и средств массовой информации", - добавил Шойгу.
Министр также рассказал, что Минобороны России регулярно приглашает страны НАТО на международные мероприятия, включая Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры.