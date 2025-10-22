Турция сочла провокацией усилия Израиля по аннексии Западного берега

Подобный шаг противоречит международному праву и является недействительным, указали в МИД

СТАМБУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Принятие парламентом (Кнессетом) Израиля в предварительном чтении законопроектов о распространении его суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан является провокацией, несущей угрозу стабильности региона, завили в МИД Турции.

"Шаг, предпринятый израильским парламентом, по аннексии оккупированного Западного берега противоречит международному праву и является недействительным. Этот провокационный шаг, предпринятый в то время, когда продолжаются усилия по установлению мира в Газе, угрожает и без того хрупкой обстановке безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении министерства.

"Западный берег, включая Восточный Иерусалим, является палестинской территорией, находящейся под израильской оккупацией с 1967 года <...>. Турция будет впредь отстаивать неотъемлемые права палестинского народа и поддерживать усилия по созданию географически единого, независимого и суверенного Государства Палестина на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - отмечается в тексте.

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет утвердил в предварительном чтении два выдвинутых депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовали за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.