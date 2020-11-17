Счетная палата предложила повысить требования к платным автодорогам

МОСКВА, 17 ноября./ТАСС/. Счетная палата предлагает пересмотреть требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам платных автомобильных дорог. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства по итогам проверки концессионных соглашений по строительству двух платных трасс - "Новый выход на МКАД" и М-11 "Нева" (участок 15-58 км).

"Сейчас они (требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам - прим. ТАСС) не отличаются от требований к бесплатным дорогам, при этом скоростные режимы разные", - подчеркнули в ведомстве.

"Освещение на участке 15-58 км автодороги Москва - Санкт-Петербург устроено согласно установленным требованиям, то есть вблизи населенных пунктов и на транспортных развязках, а это только 30% его протяженности. При этом это платный участок дороги. Там разрешенные скорости более высокие, это влияет на безопасность движения", - привели пример в Счетной палате.

В контрольном ведомстве также заявили о необходимости пересмотра методики определения стоимости проезда. По условиям соглашений, концессионер может ее устанавливать исходя из востребованности любого отдельно взятого участка трассы. В результате тариф за 1 км пути на разных участках может отличаться более чем в три раза, подчеркнули в Счетной палате.

"На маршруте Москва - Шереметьево-2 с трафиком 4,6 млн автомобилей за 2019 год стоимость проезда для легкового транспорта составила 310 рублей за 10,5 км пути, или 30 рублей за 1 км. По маршруту от Шереметьево-2 до Московского малого кольца с трафиком 70 тыс. автомобилей за год максимальная стоимость проезда составила 250 рублей, но уже за 28 км, или девять рублей за 1 км", - отметил аудитор Виктор Богомолов.

"Мы готовы совместно с Министерством транспорта и Счетной палатой вести работу по изменению методики расчета платы за проезд. Также государственная компания полностью поддерживает необходимость повышения качества услуг и потребительских свойств и готова принять активное участие в разработке дополнительных требований к проектированию и строительству платных автомобильных дорог высших категорий", - прокомментировал результаты проверки первый замглавы "Автодора" Сергей Перников.

Условия концессионных соглашений

Счетная палата предлагает пересмотреть условия концессионных соглашений на строительство автомобильных дорог. Как правило, государство заключает концессии для оптимизации бюджетных расходов и привлечения частных инвестиций в экономику.

"Заключение концессионных соглашений для строительства этих дорог не только не помогло оптимизировать бюджетные расходы, но и привело к дополнительным расходам бюджета в размере 5,6 млрд рублей. Эту сумму государство выплатило концессионерам в качестве компенсации за недополученный доход. Причина такой ситуации - длительная процедура изъятия и оформления земельных участков под строительство дорог", - отмечается в сообщении СП.

Аудитор Валерий Богомолов также отметил, что в России сложилась практика заключения концессий до решения земельных вопросов. В таком случае появляется риск срыва сроков строительства и необходимость дополнительного бюджетного финансирования. "Именно это произошло в ходе реализации проверенных соглашений - из-за нарушения сроков предоставления земельных участков не были соблюдены плановые сроки строительства, эксплуатация этих участков дорог началась с задержкой на 1 и 2 года", - уточнил он.

Второй недостаток концессий, по мнению СП, - порядок расчета предельного размера дохода, который может оставаться в распоряжении концессионера. Эта норма рассчитана на основе прогнозных значений трафиков, которые определил концедент (представитель государства в рамках соглашений) на этапе проведения конкурсов.

"Все, что больше указанной суммы, считается сверхдоходом, 50% которого нужно направить государству. При этом проверка показала, что прогнозные значения трафика были завышены, из-за чего сверхдоход получен не будет", - подчеркнули в ведомстве.

"В ходе мероприятий мы достоверно установили, что прогноз трафика завышен и отчетность хромает в пользу концессионера. Фактический трафик в среднем в 2,5 раза ниже прогнозного. При этом актуализация и корректировка прогнозных значений условиями концессионных соглашений не предусмотрена", - добавил аудитор.