"Яндекс" возглавил рейтинг Forbes лучших работодателей России

"Яндекс" меняет структуру управления, и его акции растут в цене. Почему так происходит?

Как сообщило издание, в рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Также в этом году влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов.

На первом месте с итоговым баллом 63,9 оказался "Яндекс" (74,2 тыс. сотрудников), вторую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса" с 63,7 балла (65,3 тыс. сотрудников), на третьем месте - Тинькофф банк, заработавший 61,2 балла (73,4 тыс. сотрудников). Четвертое место занял "Сибур Холдинг", итоговый балл - 61,1 (85,4 тыс. сотрудников), пятое - Газпромбанк, 60,5 балла (76,2 тыс. сотрудников).

В десятку лучших вошли Splat (59,6 балла), ВТБ (59,3 балла), Сбербанк (59,2 балла), МТС (58,6 балла), и "Полюс" (58,4 балла).

В этом году при сборе данных Forbes разослал анкеты в 200 компаний с максимальным количеством запросов, а также выложил анкету на своем сайте, любая компания могла заполнить ее и прислать. Недостающую информацию журнал брал из открытых источников. Все метрики, по которым проводилась оценка, были разделены на три группы: "Сотрудники" (вес 20%), "Общество" (вес 35%) и "Экология" (вес 35%). Отдельным параметром была оценка экспертов с весом 10%.