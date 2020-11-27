Три четверти опрошенных россиян планируют покупки в "черную пятницу"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/.Большая часть россиян планирует покупки на "черную пятницу", об этом сообщается в результате опроса компании Blue Sleep, проведенном с 12 по 18 ноября 2020 года среди россиян в возрасте 18-70 лет.

Исследование показало, что 75,2% граждан планируют воспользоваться предстоящим снижением цен и лишь 19,6% заранее знают, что не будут участвовать в распродажах. Остальные 5,2% еще не определились и будут принимать решение, исходя из конкретных ценовых предложений.

Вместе с тем 55,6% опрошенных заявили, что не доверяют магазинам и сайтам, считая, что предлагаемые скидки не всегда соответствуют действительности. По их мнению, реальные скидки найти очень сложно и необходимо проверять цены на конкретные товары до и во время распродаж.

Потребительские традиции в этом году могут пострадать из-за коронавируса. Лишь 25,8% опрошенных собираются оставить в магазинах как минимум столько же денег, сколько и в 2019 году (чаще всего - от 10 до 50 тыс. рублей). 74% респондентов сообщили, что сократили свои потребительские расходы из-за пандемии и экономического кризиса, причем для 29,1% сокращение стало значительным.

Чаще всего россияне предпочитают покупать онлайн одежду - 54,6%. Далее следуют билеты на различные мероприятия - 38,7%, крупная бытовая техника - 33,2%, гаджеты - 32,2%, товары для сна (матрасы, подушки) - 29,9%, книги - 28,6%, продукты - 28,4% и лекарства - 22,2%.