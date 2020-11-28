Эксперт: завершение "Северного потока - 2" может занять от недель до месяцев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" обладает всеми техническими возможностями закончить строительство газопровода в условиях санкций, на работы потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от разных факторов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Вечером в субботу оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG объявил, что планирует возобновить работы по укладке трубопровода в декабре этого года.

"Совсем немного [времени]. Там осталось проложить 160 км по двум веткам. Думаю, им потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев", - сказал он. Сроки зависят от тактики строительства, которую выберет компания, а также от погодных условий, так как подводные работы будут вестись в условиях зимы.

При этом он отметил, что скорость работ по мере строительства и отработки всех нюансов будет возрастать.

По словам эксперта, "никаких сомнений в том, что работы будут возобновлены, не было". "Конечно, все технические возможности у них есть. И их мобилизацией в режиме 24/7 компания занималась в последние два года, а может и больше", - уверен он.

Строительство проекта было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени проект завершен более чем на 90%. Остановка в реализации была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.