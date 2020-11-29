Суда снабжения "Умка" и "Финвал" подошли к трубоукладчику "Академику Черскому"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения "Финвал", подошли к судну-трубоукладчику "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2". Суда стоят на рейде в водах у Куршской косы, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

"Академик Черский", "Умка" и "Финвал" с конца октября находились в порту Мукран (ФРГ), где хранятся трубы для "Северного потока - 2". Вечером 26 ноября судно-трубоукладчик вышло из германского порта, взяв курс на восток. На следующий день вслед за "Академиком Черским" в сторону Калининградской области вышли "Умка" и "Финвал".

Также рядом с судном-трубоукладчиком находится российское судно обеспечения "Балтийский исследователь". Статус судна в настоящее время - ограниченная маневренность. Маршрутом назначения судна MarineTraffic указывает место выполнения работ. Кроме того, по данным портала, в непосредственной близости от этих судов находятся три буксира и специальных судна.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В результате к европейским берегам были отправлены российские трубоукладчики.

Оператор строительства "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG - в субботу вечером заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Но название этого судна компанией пока не раскрывается.

Эксперты считают, что в случае начала работ по достройке "Северного потока - 2" в декабре, проект может быть завершен в начале следующего года. Так, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко сообщил в субботу вечером ТАСС, что запуск газопровода теоретически возможен до конца первого квартала 2021 года. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также отметил агентству, что Nord Stream 2 обладает всеми техническими возможностями закончить строительство газопровода в условиях санкций, на работы потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от разных факторов.