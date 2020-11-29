Глава администрации Гонконга призналась, что хранит все деньги дома из-за санкций США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам посетовала, что из-за санкций США она лишилась возможности пользоваться банковским счетом и вынуждена хранить все деньги у себя дома наличными. Такое признание она сделала в интервью телеканалу HKIBC .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Перед вами глава исполнительной власти специального административного района Гонконг, у которой нет доступа к банковским услугам. Повседневно мне приходится использовать наличные. У меня дома скапливаются пачки денег. Правительство выплачивает мне зарплату наличными, потому что у меня нет счета в банке", - сказала она.

Кэрри Лам входит в число самых высокооплачиваемых политиков в мире с зарплатой порядка $672 тыс. США в год.

Санкции США

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении Кэрри Лам, за причастность к "подрыву автономии Гонконга". Позже в этот список было добавлено еще четверо чиновников.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд санкционных мер, направленных против Китая и этого специального административного района после принятия 30 июня парламентом КНР закона о нацбезопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создали в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы "одна страна - две системы" и ответил санкциями.