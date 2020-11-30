Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Создатель бренда "Б. Ю. Александров", президент группы компаний "Ростагрокомплекс" Борис Александров умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Молочного союза России.
"Стало известно, что скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний "Ростагрокомплекс" Борис Юрьевич Александров. Руководство и коллектив Союза, молочная отрасль, выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного", - говорится в сообщении.