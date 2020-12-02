Россия взяла курс на нефтехимию. Путин провел в Тобольске совещание по развитию отрасли

По словам вице-премьера Александра Новака, производство нефтегазохимической продукции в России к 2030 году может вырасти более чем в два раза, а несырьевой неэнергетический экспорт - в пять раз

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Нефтегазохимическая отрасль становится для России одним из главных векторов развития экономики и способом реализации богатых запасов нефти и газа. Для того, чтобы обсудить пути развития нефтегазохимии в России, во вторник в Тобольске президент России Владимир Путин провел совещание. Также он осмотрел "Запсибнефтехим" - крупнейший в России нефтехимический комплекс, чья реализация стала возможной благодаря принятым стимулирующим мерам по этану и СУГам.

По оценке правительства РФ, рынок нефтегазохимии будет расти в мире в среднем на 4% в год в ближайшие 15 лет. Более того, заниматься ее развитием существенно выгоднее. По словам вице-премьера Александра Новака, выпуск нафты, СУГ или этана увеличивает стоимость сырья до четырех раз. Дело в том, что продукцию НПЗ - бензин, мазут, дизель, керосин - с каждым годом продавать все сложнее из-за появления новых энергоэффективных технологий, роста конкуренции и альтернативных видов топлива, а у нефтегазохимии же куда больший потенциал. Пока эта отрасль в России развита не сильно и доля страны на мировом рынке остается небольшой - около 2,5%. Новак описал перспективы России на этом рынке: производство нефтегазохимической продукции к 2030 году может вырасти более чем в два раза, а несырьевой неэнергетический экспорт - в пять раз. Объем инвестиций в отрасль ожидается на уровне около 5 трлн рублей. Нефтегазохимическая держава Участники совещания, главы крупнейших нефтегазовых компаний России, обратили внимание президента на то, что без дополнительных стимулирующих мер и совершенствования законодательства реализация нефтехимических проектов не является для них экономически привлекательной.

"Слишком высокие капитальные затраты, длительные сроки реализации и, как следствие, низкая норма доходности часто вынуждает инвесторов отказываться от реализации новых проектов", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Новак также отметил, что России необходимо использовать инструменты господдержки для развития нефтехимической отрасли и добавил, что Китай, Иран и Саудовская Аравия, и даже США активно пользуются такими стимулами. Министр финансов Антон Силуанов, чье ведомство обычно выступает категорически против новых льгот для нефтянки - в этот раз был куда более мягок. "Основания для проработки этого вопроса есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проработки демпфирующего механизма для нефтегазохимии. Минфин также готов рассмотреть поддержку производства синтетических каучуков в объеме до 3 млрд рублей. Больше стимулов Нефтегазохимия может получить и другие льготы. Например, глава "Лукойла" Вагит Алекперов обратился к президенту с просьбой простимулировать производство пропилена на нефтехимических предприятиях. По его словам, нефтехимия пока осталась "за скобками" обсуждаемых мер стимулирования газохимии.