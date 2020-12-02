Россия взяла курс на нефтехимию. Путин провел в Тобольске совещание по развитию отрасли

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Нефтегазохимическая отрасль становится для России одним из главных векторов развития экономики и способом реализации богатых запасов нефти и газа. Для того, чтобы обсудить пути развития нефтегазохимии в России, во вторник в Тобольске президент России Владимир Путин провел совещание. Также он осмотрел "Запсибнефтехим" - крупнейший в России нефтехимический комплекс, чья реализация стала возможной благодаря принятым стимулирующим мерам по этану и СУГам.
По оценке правительства РФ, рынок нефтегазохимии будет расти в мире в среднем на 4% в год в ближайшие 15 лет. Более того, заниматься ее развитием существенно выгоднее. По словам вице-премьера Александра Новака, выпуск нафты, СУГ или этана увеличивает стоимость сырья до четырех раз. Дело в том, что продукцию НПЗ - бензин, мазут, дизель, керосин - с каждым годом продавать все сложнее из-за появления новых энергоэффективных технологий, роста конкуренции и альтернативных видов топлива, а у нефтегазохимии же куда больший потенциал.
Пока эта отрасль в России развита не сильно и доля страны на мировом рынке остается небольшой - около 2,5%. Новак описал перспективы России на этом рынке: производство нефтегазохимической продукции к 2030 году может вырасти более чем в два раза, а несырьевой неэнергетический экспорт - в пять раз. Объем инвестиций в отрасль ожидается на уровне около 5 трлн рублей.
Нефтегазохимическая держава
Участники совещания, главы крупнейших нефтегазовых компаний России, обратили внимание президента на то, что без дополнительных стимулирующих мер и совершенствования законодательства реализация нефтехимических проектов не является для них экономически привлекательной.
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"Слишком высокие капитальные затраты, длительные сроки реализации и, как следствие, низкая норма доходности часто вынуждает инвесторов отказываться от реализации новых проектов", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Новак также отметил, что России необходимо использовать инструменты господдержки для развития нефтехимической отрасли и добавил, что Китай, Иран и Саудовская Аравия, и даже США активно пользуются такими стимулами.
Министр финансов Антон Силуанов, чье ведомство обычно выступает категорически против новых льгот для нефтянки - в этот раз был куда более мягок. "Основания для проработки этого вопроса есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проработки демпфирующего механизма для нефтегазохимии. Минфин также готов рассмотреть поддержку производства синтетических каучуков в объеме до 3 млрд рублей.
Больше стимулов
Нефтегазохимия может получить и другие льготы. Например, глава "Лукойла" Вагит Алекперов обратился к президенту с просьбой простимулировать производство пропилена на нефтехимических предприятиях. По его словам, нефтехимия пока осталась "за скобками" обсуждаемых мер стимулирования газохимии.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин поддержал предложение Алекперова и в свою очередь обратился с просьбой расширить меры по стимулированию производства этана и СУГ, получаемого из нафты, что требуется для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке.
Путин на совещании поручил кабинету министров подготовить комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков. По его словам, нужно сделать еще многое, чтобы российская нефтегазохимия в полной мере обеспечила растущий спрос.
"Сейчас многие виды каучука находятся реально на грани операционной рентабельности. Мы обсуждаем по просьбе наших коллег по отрасли с Минфином и Минэнерго возможность поддержки отрасли [производства каучука] по принципу демпфера", - сказал глава "Сибура" Дмитрий Конов.
Преодолевая барьеры
Участники совещания также обсудили пути преодоления барьеров для развития нефтегазохимии в стране. С докладом на эту тему выступил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
По его словам, регулирование отрасли сейчас осуществляют пять российских ведомств через нормативно-правовые акты, что со временем неминуемо ведет к появлению избыточных требований, их дублированию и внутренним противоречиям.
Он отметил, что в настоящий момент идет работа по корректировке ряда нормативных актов, например в сфере промбезопасности. "Планируется отменить в ближайшее время более 150 нормативных актов, вместо них будет издано 73", - сказал он.
По мнению Дюкова, не менее важным является создание условий для разработки и применения новых технических решений. Он пояснил, что ряд компаний пока не имеют права в полной мере их использовать - беспилотные воздушные средства, технологии дополненной реальности по дистанционному контролю, 3D печать и многие другие.