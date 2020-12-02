Банки просят ФНС перенести сроки вступления в силу новых правил о вкладах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) направила обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой перенести сроки вступления в силу новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа с 6 января 2021 года на 6 мая 2021 года. Об этом говорится в обращении Ассоциации российских банков (АРБ) на имя главы службы Даниила Егорова.

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В обращении отмечается, что как специалисты, так и контрагенты банка из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции не могут оперативно выполнить необходимые работы для осуществления новых требований.

"По причине невозможности оперативного выполнения необходимых работ соответствующими специалистами банков из-за временной нетрудоспособности в период пандемии, необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина и осуществления ухода за заболевшими COVID-19 членами семьи, взаимодействие с контрагентами банков, оказывающими связанные с организацией мероприятий услуги по доработке и интеграции соответствующего программного обеспечения, в сложившихся условиях также затруднено", - говорится в сообщении.

В мае ФНС утвердила новые правила сообщения банками данных о счетах, вкладах и электронных средствах платежа в электронном виде.