Эксперты рассказали, на чем экономили работодатели в России в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представительские расходы и корпоративные мероприятия стали основными статьями экономии российских компаний в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний Kelly Services и "Авито", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось 16-30 ноября 2020 года, в нем приняли участие более 1 980 руководителей и нанимающих менеджеров компаний из всех федеральных округов России. Согласно полученным данным, чаще всего российские работодатели (15%) экономили на представительских расходах, 13% отказались от корпоративов, еще 10% опрошенных сообщили, что в рамках экономии сократили персонал. По 8% отметили, что сократили зарплаты или рабочие часы, либо отказались от индексации выплат. Офис поменьше выбрали 6% компаний, вовсе отказались от аренды помещений еще 8%.

"Чаще всего российские работодатели экономили на представительских расходах (15%) и корпоративных мероприятиях (13%), сокращали рабочие часы или зарплаты сотрудников, отказывались от аренды офисов и индексации зарплат (все по 8%)", - говорится в результатах опроса.

Также некоторые компании отказались от внешнего обучения работников, командировок и услуг контрагентов, передали часть бизнес-процессов на аутсорсинг. Среди мер экономии менеджеры указали отказ от компенсации затрат на питание и проезд, сокращение программ добровольного медицинского страхования. При этом более половины (54%) компаний планируют продолжить оптимизацию расходов и в 2021 году.

Почти половина (45%) российских работодателей, по данным исследования, в этом году не будет проводить индексацию заработных плат. В то же время выборочную индексацию для ключевых сотрудников планируют 14%, а 18% работодателей готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам.

Наем и востребованность

Самой востребованной категорией работников в 2020 году стал производственный персонал (36%). Также работодатели рассказали о нехватке специалистов по продажам, мерчендайзеров (13%), персонала торговых точек (11%), рабочего персонала (8%), курьеров и складских работников (7%).

"Лидером по количеству нанятых в период пандемии работников стала сфера производственного персонала (15%). В зависимости от региона, на нее приходится от 12% до 45% всех трудоустроенных сотрудников", - отмечается в исследовании.

Kelly Services - международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом, работает в России с 1993 года. "Авито" - самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb.