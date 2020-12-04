Александра Прыгункова назначили гендиректором "Уралхима"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Александр Прыгунков, ранее занимавший должность первого вице-президента - операционного директора ПАО "Группа Компаний ПИК", назначен новым генеральным директором компании "Уралхим". Об этом в пятницу говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Александр Прыгунков имеет большой опыт в повышении эффективности компаний и диджитал-трансформации, формировании команд на уровне топ-менеджмента. В бизнес-кругах известен как современный и эффективный операционный управляющий", - говорится в сообщении компании "Уралхим".

Компания сообщила, что Прыгунков в качестве гендиректора АО "ОХК "Уралхим" займется "форсированным переводом компании в цифровое пространство для повышения лояльности и долговременности сотрудничества с клиентами, работой над укреплением лидирующих позиций "Уралхима" в химической отрасли и сельском хозяйстве, а также внедрением современных подходов в управлении бизнесом".