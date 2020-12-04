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Путин: в России создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере IT

В России создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере ИТ - Путин.

В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в России
Он запрещает производство крепкого алкоголя в полимерной таре
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