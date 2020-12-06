В Минске перед акцией оппозиции ограничили доступ к интернету

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Перебои с доступом к услугам интернета от мобильных операторов и госкомпании "Белтелеком" начались в воскресенье в Минске перед объявленной акцией протеста оппонентов действующей власти. Об этом сообщают пользователи интернета в Минске.

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Проблемы с доступом к Telegram испытывают не только пользователи мобильного интернета, но и фиксированного, который предоставляет госкомпания. Вместе с тем, после кратковременного ограничения, интернет-пользователи сейчас могут пользоваться услугами других мессенджеров, заходить на интернет-страницы.

Впервые с начала массовых акций протеста в Белоруссии доступ к интернету ограничил государственный провайдер "Белтелеком", который предоставляет пользователям услуги стационарного интернета и Wi-Fi. Официально пока операторы не комментируют сложившуюся ситуацию.

Также читатели белорусского портала tut.by сообщили о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram в Гродно, Гомеле и Бресте.