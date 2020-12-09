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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing 737-8 MAX совершил первый коммерческий авиарейс после разрешения возобновить полеты

Все места в лайнере Бразильской авиакомпании GOL, рассчитанном на 186 пассажиров, были заняты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Бразильская авиакомпания GOL первой в мире возобновила полеты Boeing 737-8 MAX, приостановленные по всему миру около полутора лет назад после двух авиакатастроф воздушных судов этой модели. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

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Первый за 20 месяцев коммерческий авиарейс был совершен по маршруту Сан-Паулу - Порту-Алегри (бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул). По данным агентства, самолет поднялся в воздух с 20-минутным опозданием. Полет продлился полтора часа и прошел без инцидентов. Как сообщили журналисты France-Presse, практически все места в лайнере, рассчитанном на 186 пассажиров, были заняты.

Ранее авиакомпания сообщила, что разрешит поменять билет без штрафа тем пассажирам, которые не захотят лететь на данной модели самолета.

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БразилияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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