Boeing 737-8 MAX совершил первый коммерческий авиарейс после разрешения возобновить полеты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Бразильская авиакомпания GOL первой в мире возобновила полеты Boeing 737-8 MAX, приостановленные по всему миру около полутора лет назад после двух авиакатастроф воздушных судов этой модели. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse .

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Первый за 20 месяцев коммерческий авиарейс был совершен по маршруту Сан-Паулу - Порту-Алегри (бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул). По данным агентства, самолет поднялся в воздух с 20-минутным опозданием. Полет продлился полтора часа и прошел без инцидентов. Как сообщили журналисты France-Presse, практически все места в лайнере, рассчитанном на 186 пассажиров, были заняты.

Ранее авиакомпания сообщила, что разрешит поменять билет без штрафа тем пассажирам, которые не захотят лететь на данной модели самолета.