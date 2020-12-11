ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского банка "Онего"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 11 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Онего" (г. Петрозаводск). Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, занимал на 1 декабря 2020 года 308-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, деятельность Банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Основанием для отзыва лицензии послужили нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Помимо этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает регулятор.

В "Онего" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк "Онего" зарегистрирован Банком России 8 сентября 1993 года.

Выплаты страхового возмещения

Выплаты страхового возмещения вкладчикам петрозаводского банка "Онего" начнутся не позднее 25 декабря 2020 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 декабря.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 11 декабря 2020 года, напоминает АСВ.