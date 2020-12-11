Мантуров заявил, что "Спутник V" поставили во все регионы России, кроме Магадана и Чукотки

"Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка", - сказал он.

Министр добавил, что в Магадан вакцина будет доставлена в воскресенье, на Чукотку - в понедельник.

Мантуров считает, что планы производителей вакцины от коронавируса позволяют говорить о возможности более быстрой вакцинации населения. "Наши производители взятые на себя обязательства выполняют, даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству, по вводу в гражданский оборот - результат даже лучше по концу месяца. Рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения, они будут [выполнены] даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось", - сказал он журналистам.

"Исходим из того, что набранный темп, набранный опыт компаниями по масштабированию производства продолжится и на следующий год - январь, февраль, за счет большей продуктивности на тех реакторах, которые сегодня задействованы на производстве этой вакцины", - отметил министр.

Ранее Мантуров говорил ТАСС, что российские производители вакцины от коронавируса постараются кратно нарастить ее выпуск с января 2021 года, а в декабре планируется довести выпуск до 2 млн доз.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной, в первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.

По словам Мишустина, в декабре регионы получат 480 тыс. доз вакцины. Минздрав уже сформировал график распределения препарата по стране.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". На сегодняшний день в России также зарегистрирована вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Одна доза антиковидной вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной.