Мантуров заявил, что "Спутник V" поставили во все регионы России, кроме Магадана и Чукотки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" поставлена во все регионы РФ, кроме Магадана и Чукотки, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка", - сказал он.
Министр добавил, что в Магадан вакцина будет доставлена в воскресенье, на Чукотку - в понедельник.
Мантуров считает, что планы производителей вакцины от коронавируса позволяют говорить о возможности более быстрой вакцинации населения. "Наши производители взятые на себя обязательства выполняют, даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству, по вводу в гражданский оборот - результат даже лучше по концу месяца. Рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения, они будут [выполнены] даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось", - сказал он журналистам.
"Исходим из того, что набранный темп, набранный опыт компаниями по масштабированию производства продолжится и на следующий год - январь, февраль, за счет большей продуктивности на тех реакторах, которые сегодня задействованы на производстве этой вакцины", - отметил министр.
Ранее Мантуров говорил ТАСС, что российские производители вакцины от коронавируса постараются кратно нарастить ее выпуск с января 2021 года, а в декабре планируется довести выпуск до 2 млн доз.
2 декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной, в первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.
По словам Мишустина, в декабре регионы получат 480 тыс. доз вакцины. Минздрав уже сформировал график распределения препарата по стране.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". На сегодняшний день в России также зарегистрирована вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Одна доза антиковидной вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной.