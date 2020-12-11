Кабмин расширил список лиц, в отношении которых вводятся экономические меры

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В последнюю версию списка, в частности, были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним, правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.