Путин заявил, что власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых граждан, исходя из ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И, конечно, если необходимость такая будет - она, наверное, возникнет, будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", - сказал он.

Президент напомнил, что ранее было принято решение о возвращении самозанятым гражданам уплаченных ими в 2019 году налогов, выделены средства на уплату налогов в текущем году. "Это все хорошо известно, люди этим воспользовались", - сказал Путин.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские субъекты смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

В этом году были внесены изменения в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), по которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

По последним данным, число зарегистрированных в РФ самозанятых достигло 1,5 млн человек.