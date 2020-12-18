Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский рубль практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, следует из данных торговой площадки.

Так, по данным на 13:31 мск, доллар находился на уровне 73,53 рубля, а евро - на отметке 90,13 рубля, тогда как до публикации решения ЦБ к 13:29 мск рубль торговался по 73,52 рубля за доллар и 90,13 рубля за евро.

К 13:49 мск доллар США вырос до 73,6475 рубля (+1,12%), а евро - до 90,2525 рубля (+1%).

Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что "ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин".

В ЦБ также подчеркнули, что дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.