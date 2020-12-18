Набиуллина: восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может пойти довольно быстро

Глава регулятора отметила, что значительный пакет акций находится у правительства, но кабмин также придерживается позиции, что нужно стратегически думать о снижении доли государства в банковском секторе.

"Мы считаем, что долю государства в банковском секторе нужно снижать. Со своей стороны, мы твердо привержены курсу на выход из капитала банков, в которых мы участвуем. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - сказала Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ РФ считает, что долю государства в банковском секторе РФ необходимо снижать, и регулятор, со своей стороны, намерен выйти из капитала всех банков, в которых присутствует.

"Мы ожидаем, что устойчивое возобновление восстановительного роста [экономики РФ] произойдет весной следующего года. <...> Опыт лета - начала осени показывает, что по мере нормализации ситуации [с коронавирусом] восстановление может пойти довольно быстро", - сказала она.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Восстановительный рост российской экономики возобновится весной 2021 года и может пойти достаточно быстро по мере нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Прежде всего нужно принимать меры экономического характера. И административные меры - как замораживание цен, регулирование цен, - на мой личный взгляд, должны применяться после того, как исчерпаны экономические меры", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Также Набиуллина отметила важность создания постоянного механизма сглаживания цен на те группы товаров, цены на которые зависят от внешней конъюнктуры.

Помимо этого, глава регулятора подчеркнула возможные риски от длительного регулирования цен. "Эти административные меры, если уже применяются, должны быть очень краткосрочного действия. Потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести и к разрастанию этого дисбаланса", - пояснила Набиуллина.

Вместе с этим Банк России рассчитывает, что цены такие товары, как сахар, масло и зерно притормозятся и не повлекут за собой роста стоимости продуктов переработки. "Мы все-таки исходим из того, что сейчас рост цен на эти товары как минимум притормозится, и не будет соответствующего дальше избыточного роста цен на товары переработки", - добавила глава ЦБ.

Возможная заморозка цен

Производители сахара и подсолнечного масла - продуктов, цены на которые за последние месяцы выросли сильнее всего - могут с 1 января 2021 года заморозить цены на свои товары на три месяца, сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке. Договоренность о заморозке цен компании закрепят соглашением, сообщили собеседники издания, участвующие в совещаниях с министерствами и ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба) по вопросу стабилизации цен в РФ.

Речь идет о сообщавшихся ранее рекомендациях правительства, в соответствии с которыми сахар в опте не должен стоить дороже 36 рублей за 1 кг, а в рознице - 45 рублей за 1 кг, подсолнечное масло - 95 и 110 рублей за 1 кг соответственно.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг возросла на 0,5%.

Проблему роста цен на базовые продукты поднял 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин. 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации. Министерству сельского хозяйства также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Ключевая ставка

Глава Центробанка также заявила, что основания для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ могут не сложиться.

"Учитывая высокую неоднородность тенденции в экономике и динамике цен, при принятии решений по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация, осталось ли еще пространство для снижения ставки. Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос. Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться", - сказала она.

ЦБ РФ в феврале дополнительно оценит основания для уточнения макропрогноза, добавила Набиуллина.

Набиуллина также заявила, что Центробанк не планирует серьезных изменений в надзоре за финансовыми организациями в 2021 году.

"В целом, мы считаем, что основные проблемы, которые нужно было решить с помощью регулирования, - многие из них уже решили, и здесь речь идет о дополнительной настройке параметров. Что касается надзора, здесь каких-то серьезных изменений мы не предвидим, считаем, что система работает. Мы много изменили в бизнес-процессах, в организации и ответственности за надзорный процесс. Важно, чтобы сейчас это эффективно работало", - сказала Набиуллина.

Основное направление, по которому ЦБ считает правильным двигаться, - это дестимулировать банки финансировать в основном сделки слияния и поглощения и стимулировать их финансировать развитие компаний и расширение их производственной деятельности.

Положительная доходность

Глава ЦБ РФ также сообщила, что положительная доходность ставок по депозитам сохранится и в 2021 году.

"Если сравнивать ставки, по которым люди размещали средства во вкладах, допустим, год назад, и та инфляция, которая к нынешнему моменту у нас сложилась, то ставки по депозитам все же были положительными. <…> Мы считаем, что она [положительная доходность] останется и на следующий год", - полагает она.

Банк России с начала 2020 года для поддержки экономики в условиях пандемии четыре раза понижал ключевую ставку, установив на июльском заседании этот показатель на очередном историческом минимуме в 4,25% годовых. С момента введения в 2013 году ставка не опускалась ниже 5,5%.

Последующее снижение ставок по вкладам спровоцировало отток клиентов из депозитов в инвестиции. По данным Мосбиржи, в ноябре 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, превысило 8 млн. С начала 2020 года брокерские счета открыли 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Годовая инфляция

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в первом квартале 2021 года на уровне около 5%. Уточнение среднесрочного прогноза пока преждевременно, заявила Набиуллина.

"Пока мы считаем преждевременным уточнение нашего среднесрочного прогноза по инфляции. Необходимо дополнительно оценить действия разнонаправленных факторов, влияющих на динамику цен. Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года", - сказала она.

Набиуллина добавила, что к предстоящему в феврале заседанию совета директоров по ключевой ставке ЦБ дополнительно оценит, есть ли основания для уточнения прогноза по инфляции.

Цифровой рубль

По совам Набиуллиной, запуск цифрового рубля не повлияет на кредитные ставки банков.

"На наш взгляд, на кредитные ставки это точно не повлияет. Кредитные и депозитные ставки будут такими же как с цифровым рублем, так и без него. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что если у банков будет возникать проблема дефицита ликвидности, даже если в целом в системе сейчас профицит ликвидности, то у ЦБ есть советующие инструменты, а также межбанковский рынок, где ликвидность перераспределяется.

Глава регулятора добавила, что обсуждение цифрового рубля продолжится.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Набиуллина также сообщила, что Банк России не ожидает перехода российского банковского сектора к дефициту ликвидности в ближайшие годы.

"Мы сейчас находимся в структурном профиците ликвидности и не видим, что в ближайшие годы перейдем в ситуацию структурного дефицита", - сказала она.

Влияние пандемии

Набиуллина также заявила, что в оценке влияния пандемии коронавируса на потенциал российской экономики остается неопределенность.

"Все еще остается неопределенность и в оценке влияния пандемии [коронавируса] на потенциал российской экономики, особенно с учетом текущего ухудшения эпидемической ситуации", - сказала она по итогам заседания совета директоров регулятора.