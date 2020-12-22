Глава ОСК заявил, что санкции США создают неудобства, но корпорация уже привыкла к ним

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Введенные США санкции создают ряд неудобств, но Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) уже привыкла работать в таком режиме. Об этом во вторник сообщил ее генеральный директор Алексей Рахманов в эфире телеканала " Россия-1 ".

"С 2014 года, что я работаю в корпорации, мы живем в режиме санкций. Одни санкции, другие санкции, секторальные европейские, специальные американские. В этот раз на самом деле не произошло ничего нового. Лишь добавилась наша старейшая верфь", - сказал Рахманов во вторник.

В понедельник Министерство торговли США опубликовало перечень компаний и предприятий России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций, в том числе "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию,), Объединенная авиастроительная корпорация, Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут", "Оборонпром", Ростех, "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Ракетно-космический центр "Прогресс", институты Росатома.