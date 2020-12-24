В ВТБ сообщили, что средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту заемщиков ВТБ снизился в 2020 году до 25%. Об этом через пресс-службу банка сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Снижение уровня ставок и рост спроса на рефинансирование привели к ощутимому сокращению кредитной нагрузки на семейный бюджет наших клиентов. По отношению к доходам заемщиков средний размер ежемесячного платежа снизился с более чем 30% до 25% всего за год. Такой шаг случился рекордно быстро. До этого соотношение платежа к доходу сокращалось на 5 процентных пунктов в течение предыдущих четырех лет", - сказал Печатников, чьи слова приводятся в сообщении банка.

При этом, по словам банкира, средний размер платежа по ипотеке клиентов ВТБ на протяжении последних пяти лет практически не изменился и сохраняется на уровне 24-25 тыс. рублей, тогда как средняя сумма оформляемого кредита выросла в 1,5 раза. "За это время заемщики увеличили свои доходы, а средняя ставка по ипотеке на рынке снизилась почти вдвое. Таким образом, за последние пять лет и особенно в 2020 году ипотека стала для россиян значительно доступнее", - добавил он.

В ВТБ также напомнили, что этот год оказался рекордным по уровню ипотечных продаж в России. По прогнозам банка, общий объем новых выдач на рынке впервые в истории страны превысит 4 трлн рублей.

По итогам 11 месяцев только ВТБ выдал более 300 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 824 млрд рублей, что на 31% по количеству и 40% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года.