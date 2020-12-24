РФПИ рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V" в Аргентине и Бразилии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность запустить производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине и Бразилии, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на брифинге в четверг.

"У нас планируется в Бразилии производство вакцины, возможно в Аргентине производство вакцины", - сказал он.

Ранее сегодня Аргентина получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ее объем составил 300 тыс. доз, подтвердили производители препарата.

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе российских данных клинических исследований. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных испытаний на территории Аргентины.

Регистрация в других странах

"Спутник V" может быть зарегистрирована в ОАЭ, Индии и ряде других стран уже в следующем месяце, сообщил Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" может быть зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, в Индии и ряде других стран уже в следующем месяце", - сказал он.