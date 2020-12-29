Эксперты: корпорация "Туризм.РФ" под руководством Суханова увеличит инвестиции в отрасль

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" под руководством Сергея Суханова сможет создать решения для роста инвестиций в развитие внутреннего туризма в России, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители отрасли.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сегодня сообщил ТАСС, что генеральным директором корпорации по туризму назначен Сергей Суханов, который отвечал за координацию строительства и обеспечение надежного энергоснабжения олимпийских объектов, организацию транспортного обслуживания, внедрение "Экологической программы "Сочи 2014".

По оценке генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, который знаком с Сухановым со времен подготовки к Олимпиаде в Сочи, у нового главы "Туризм.РФ" - системный подход и нацеленность на результат.

"Он прекрасно разбирается в концессионных механизмах, новых формах финансирования, его компетенции будут крайне востребованы в корпорации "Туризм.РФ", одна из задач которой, как я понимаю, - развитие туристической инфраструктуры за счет механизмов государственно-частного партнерства. Он проделал огромную работу по созданию концессионной схемы строительства Северного широтного хода, и я уверен, что достойно справится с новыми не менее амбициозными задачами", - сказал Белозеров.

С приходом Суханова, обладающего необходимым опытом и компетенциями, у российской туристической отрасли появляются новые возможности, согласен заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Именно наша страна имеет уникальные туристические возможности. В том числе, возможности зарабатывать на туристической отрасли. То, что мы так мало делаем в этой сфере, - одна из проблем, которую предстоит решить на ближайшую перспективу новой корпорации, которая будет работать в этом направлении", - отметил он.

Бизнесу, по его словам, для уверенности в будущем был необходим этот сигнал, что государство готово поддерживать туристическую отрасль, предпринимать конкретные шаги по созданию специальных инфраструктурных решений на разных территориях. "Также важно найти налоговые преференции в области туризма, государству необходимо снизить налоговую нагрузку в этой сфере", - отметил Кузнецов.

Туристические кластеры

Россия обладает уникальными возможностями для развития внутреннего туризма, но чтобы "люди приобретали путевки не только на побережье, где более-менее комфортные отели, а чтобы вся Россия могла предлагать востребованный турпродукт, нужно решать вопросы инфраструктуры, логистики, транспортной составляющей", отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Корпорация по туризму сможет предложить механизмы для решения этих проблем, уверен эксперт.

"Необходимая база есть, нужно это все конвертировать в востребованный туристический продукт для отдыхающих и обеспечить занятость местного населения. Развитие внутреннего туризма даст в регионах людям возможность работать и зарабатывать. Именно сейчас есть возможность нашему отечественному потребителю увидеть и узнать свою страну", - подчеркнул Барзыкин.

Эксперт поддерживает создание туристических кластеров в России, о которых заявлено среди задач новой корпорации.

"Абсолютно правильное решение. Туристический продукт должен быть комплексным, который объединяет несколько видов туризма - культурно-познавательный, спортивный, лечебный. Специализация кластеров, с одной стороны, логистика, оптимизация транспортной составляющей, генерирование потоков отдыхающих - с другой стороны. По каждой территории посчитать турпоток, чтобы понимать нагрузку, транспорт, чтобы не было заторов, учитывать сезонность по группам населения, например когда пенсионеры отдыхают, когда проводятся деловые мероприятия, школьники путешествуют", - сказал Барзыкин.

Все это должно системно отрабатываться по каждому направлению федеральными органами с региональными структурами, уверен он.

"Чем больше видов туризма, тем более конкурентоспособен турпродукт. И хорошо, если в кластер войдет несколько субъектов, будет больше возможностей для туриста. Такое начало было положено, когда с Краснодарским краем и Крымом начали делать совместный продукт. Турист прилетел в Симферополь, улетел из Адлера, конечно, это пользовалось популярностью", - отметил он.

"Одна из задач команды, которая сегодня приходит в туристическую сферу, - это изменение парадигмы отношения к нашим возможностям и со стороны бизнеса, и со стороны граждан нашей страны, отметил Кузнецов из "Сбербанка". "У нас отдыхать, набираться эмоций точно интереснее и лучше, чем во многих зарубежных странах, просто мы эти возможности не всегда видим", - подчеркнул он.

О корпорации по туризму

Корпорация по туризму - государственная структура, созданная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Ее главная задача - развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с субъектами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.