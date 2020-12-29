Потери россиян от действий кибермошенников в III квартале выросли на 32%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России зафиксировал в третьем квартале 2020 года проведение 180 тыс. операций без согласия клиентов на общую сумму 2,5 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в материалах регулятора.

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"Всего с июля по сентябрь 2020 г. мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей. Рост этого показателя (+32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа", - указано в сообщении.

Доля возмещенных клиентам средств в общем объеме мошеннических операций осталась без изменений - на уровне 13%. При этом регулятор зафиксировал снижение доли социальной инженерии на 10 п. п., до 64%, что обусловлено эффективностью работы банков по повышению финансовой грамотности клиентов.

"Изменение доли операций без согласия клиентов, совершенных с применением приемов социальной инженерии, характеризует эффективность работы Банка России и кредитных организаций по повышению осведомленности клиентов о правилах безопасного использования ЭСП (электронные средства платежа - прим. ТАСС). Чем ниже доля социальной инженерии, тем эта работа эффективнее", - сообщается в материалах.

Также ЦБ отмечает увеличение почти в два раза числа выявленных банками мошеннических телефонных номеров - 10,7 тыс. в III квартале 2020 года против 5,2 тыс. годом ранее.

Атаки на компании

Количество атак киберпреступников на компании в России в июле - сентябре 2020 года сократилось на 32%, следует из материалов ЦБ РФ. При этом объем хищений практически не изменился.

"Динамика операций без согласия клиентов - юридических лиц была отрицательной в первую очередь по количеству (-32%) при росте доли социальной инженерии (+16 п. п.), а также незначительно (-3%) по объему", - указано в документе.

В ЦБ считают, что на указанные показатели повлияла прежде всего сезонность, сглаженная, впрочем, общим ростом экономической активности и потребительского спроса.

Также ЦБ отмечает, что в III квартале 2020 года значительное снижение по сравнению с I и II кварталами того же года показали только атаки с использованием уязвимостей ПО и фишинговые атаки - на 76% и 46% соответственно. Атаки с использованием методов социальной инженерии, вредоносного программного обеспечения и остальные типы атак остались на прежнем уровне.

Мошеннические номера

Телефонные мошенники в июле - сентябре стали значительно чаще использовать мобильные номера, а также номера, начинающиеся на "8800". Рост по сравнению с II кварталом 2020 года составил 245% и 358% соответственно, следует из материалов ЦБ.

Так, количество выявленных мошеннических мобильных номеров превысило 2,8 тыс. против 820 годом ранее. В свою очередь номеров, начинающихся на "8800", было выявлено 225.