Лидеры ЕС и Великобритании подпишут соглашение по торговле после Brexit 30 декабря

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве будет подписано лидерами ЕС и Великобритании 30 декабря в удаленном режиме. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном во вторник в Twitter.

"Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 9:30 по центральноевропейскому времени (11:30 мск - прим. ТАСС). Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут [документ] от имени ЕС, а премьер-министр Борис Джонсон подпишет в Лондоне от лица Великобритании", - отмечается в нем.