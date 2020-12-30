Володин заявил, что за ситуацию с ростом цен на продукты должно отвечать Минэкономразвития

"На наш взгляд, Министерство экономического развития РФ [должно отвечать], потому что в руках Минэкономразвития есть те регуляторы, которые должны были быть использованы, в том числе учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект", - сказал Володин.

По его словам, важно, чтобы "ответственность не размывалась". "Это как раз тот пример, когда должен быть ответственный, кто отвечает за этот вопрос. И мы начинаем обсуждать: а вот в этой части Министерство экономического развития, а вот в этой части Министерство сельского хозяйства, а вот в этой части вроде за торговлю отвечает Министерство промышленности и торговли", - отметил председатель нижней палаты.

Другие ведомства, уверен политик, также должны были контролировать ценообразование. "Но все-таки мы обсуждали эту тему и сошлись во мнении, что нам необходимо заслушать министра на заседании Государственной думы и спросить: чем помочь, почему такое происходит у нас. И необходимо каждый раз вмешательство президента, чтобы остановить рост цен или заставить чиновников выполнять свою работу", - подчеркнул он. При этом Володин назвал шаги правительства по урегулированию ситуации абсолютно своевременными.

Спикер Госдумы также поддержал принимаемые в кабмине решения по оптимизации штата федеральных органов власти и ведомств, "которые дублируют друг друга". "И надеюсь, что через принятие таких решений, мы также эту тему обсуждали с коллегами, будет повышена эффективность министерств и ведомств, тем более не будет этого дублирования, допустим, когда на Дальнем Востоке три фактически одинаковых структуры занимаются развитием Дальнего Востока. И меньше будет бюрократии. Именно как раз эту задачу решает правительство - исключить дублирование, исключить размывание ответственности", - заключил Володин.