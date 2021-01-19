Nord Stream 2 отказался комментировать потенциальное влияние санкций США на "Фортуну"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оператор проекта строительства "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна", которую предполагается задействовать в укладе труб в датских водах. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий", - сказал представитель Nord Stream 2.

Nord Stream 2 AG в декабре 2020 года возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи "Фортуна". Но накануне стало известно, что США ввели санкции против этого судна и его собственника - московского предприятия "КВТ-Рус". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

Nord Stream 2 в очередной раз подчеркивает, что защищать европейские компании, причастные к строительству газопровода, от потенциальных санкций США должны правительства стран Евросоюза и Европейская комиссия, которые уже "выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет EC".

"Защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия. Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы", - добавили в Nord Stream 2.

О проекте

"Газпром" совместно с европейскими партнерами реализует проект строительства "Северного потока - 2". Он предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года работы по укладке трубы были приостановлены так как швейцарская Allseas отказалась из-за возможных санкций со стороны США.

"Газпром" тем временем рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки, отмечая что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.