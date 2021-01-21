Испытания "Спутника V" и AstraZeneca могут начать Азербайджан и Саудовская Аравия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Исследования комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Первыми странами, которые начнут испытания, будут Азербайджан, Саудовская Аравия и другие", - сказал он.

По словам главы РФПИ, это отличный пример совместной работы государств над разработкой вакцины. Страны, участвующие в разработке этих двух вакцин, скорее всего будут первыми, кто начнет использовать комбинированную вакцину после клинических испытаний.

Дмитриев также заявил, что несколько европейских стран интересуются "Спутником V", ее производство обсуждается с Германией. "Мы обсуждаем с Германией возможность производства вакцины "Спутник V" внутри страны. <…> Кроме того, вы видим серьезный интерес со стороны государств - членов Европейского союза", - сказал он.

Глава РФПИ рассказал, что фонд ожидает скорую регистрацию вакцины в Мексике, Бразилии и Индии. "Мы ожидаем скорейшую регистрацию в Мексике, помимо этого мы объявим уже в последующие несколько недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и еще одной страны в Африке", - сказал он добавив, что надеется на скорую регистрацию вакцины в Бразилии и Индии.

Ранее стало известно, что Венгрия,Тайланд и ОАЭ одобрили регистрацию вакцины.