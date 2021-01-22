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Пандемия COVID-19

СМИ: Пакистан получил запрос на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Ранее Минздрав страны разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса китайской корпорации Sinopharm

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Пакистанские власти получили официальный запрос на одобрение российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" для ее использования в этой стране. Об этом сообщила в пятницу пакистанская газета Dawn со ссылкой на источник в национальном министерстве здравоохранения.

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По его информации, "российская государственная компания", которая производит вакцину "Спутник V", подала заявку на получение разрешения на экстренное применение своей вакцины в Пакистане.

Кроме того, подобную заявку на использование своей вакцины подала китайская компания Anhui Zheifei Longcom Biopharmaceuticals, добавил собеседник газеты.

Во вторник Министерство здравоохранения Пакистана разрешило экстренное применение в стране вакцины от коронавируса производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Также власти выдали разрешили использовать препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

С начала пандемии в Пакистане зафиксировали свыше 528 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Теги
ПакистанРоссияПандемия COVID-19
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