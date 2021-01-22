Трассу "Таврида" включили в перечень автодорог федерального значения

"Трассу Керчь - Симферополь - Севастополь ("Таврида") включат в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте.

Отмечается, что "включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие". "Такие мероприятия помогут сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова. Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда", - говорится в сообщении.

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создали более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".