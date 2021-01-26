МЭР не исключает дальнейшей корректировки механизма регулирования экспорта зерновых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минэкономразвития продолжает следить за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых, в случае необходимости готово и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Будем продолжать в режиме онлайн следить за развитием ситуации и, если это потребуется, готовы и дальше корректировать механизм регулирования экспорта зерновых. В то же время надеемся, что в ближайшее время ценовая конъюнктура стабилизируется и мы сможем перейти на постоянно действующий механизм экспортных пошлин. После окончания действия квоты этот механизм должен максимально сгладить влияние мировых цен на внутренний рынок РФ", - отметил Решетников, слова которого передает пресс-служба.

По словам министра, повышение экспортных пошлин на зерновые культуры министерство рассматривает в контексте постоянного действующего механизма демпфера, который прорабатывается по поручению президента России. "Речь идет об установлении экспортных пошлин в увязке с уровнем цен на рынке зерна с одновременным направлением полученных доходов на поддержку растениеводов", - подчеркнул он.

"Важно соблюсти баланс: защитить внутренний рынок, предотвратив скачки цен на социально значимые товары, и при этом не лишить производителей стимулов для развития и инвестиций. Рассчитываем, что коллеги из Министерства сельского хозяйства РФ будут внимательно контролировать состояние рынка зерна", - добавил Решетников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерновые культуры в качестве дополнительной меры по защите потребителей в РФ и внутреннего рынка. Постановление предусматривает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотных ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу - €50 за тонну, с 15 марта по 30 июня на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну.