Иран планирует заключить с Россией договор о поставках "Спутника V"

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Иран рассчитывает в ближайшие дни подписать с российской стороной соглашение о поставках вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в среду руководитель администрации президента исламской республики Махмуд Ваези.

"Мы приступили к переговорам с Россией. <...> Я надеюсь, что сегодня или завтра будет подписан договор", - сказал он, добавив, что поставки могут быть осуществлены в течение трех месяцев. Выступление Ваези транслировало государственное телевидение.

Во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что иранские власти одобрили препарат "Спутник V" и надеются в ближайшем будущем приступить к его производству.