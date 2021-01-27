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Пандемия COVID-19
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Иран планирует заключить с Россией договор о поставках "Спутника V"

По словам президента республики, поставки могут быть осуществлены в течение трех месяцев

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Иран рассчитывает в ближайшие дни подписать с российской стороной соглашение о поставках вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в среду руководитель администрации президента исламской республики Махмуд Ваези.

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"Мы приступили к переговорам с Россией. <...> Я надеюсь, что сегодня или завтра будет подписан договор", - сказал он, добавив, что поставки могут быть осуществлены в течение трех месяцев. Выступление Ваези транслировало государственное телевидение.

Во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что иранские власти одобрили препарат "Спутник V" и надеются в ближайшем будущем приступить к его производству.

Теги
ИранРоссияПандемия COVID-19
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