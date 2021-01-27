{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выступление Путина на "давосской неделе"

Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Взаимодействие России, Саудовской Аравии и США по стабилизации на глобальном рынке энергоресурсов стало примером продуктивного сотрудничества стран, даже несмотря на расходящиеся интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе" в среду.

"Отмечу роль России, Саудовской Аравии и Соединенных Шатов Америки, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями", - отметил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСаудовская АравияВыступление Путина на "давосской неделе"
ЦППК провела реконструкцию и модернизацию шести остановочных пунктов в 2020 году
Весь период проведения ремонтных работ движение пригородных поездов на участках осуществлялось в штатном режиме
Читать полностью