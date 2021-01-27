Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Взаимодействие России, Саудовской Аравии и США по стабилизации на глобальном рынке энергоресурсов стало примером продуктивного сотрудничества стран, даже несмотря на расходящиеся интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе" в среду.

"Отмечу роль России, Саудовской Аравии и Соединенных Шатов Америки, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями", - отметил российский лидер.