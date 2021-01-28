Песков: создание новых рабочих мест и поддержка бизнеса решат проблему неравенства в РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Решить проблему неравенства в России помогут борьба с бедностью, создание новых рабочих мест и условий для ведения бизнеса. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тезисы выступления Владимира Путина в среду на "давосской неделе".

"Это борьба с бедностью, в том числе благодаря тем мерам, которые будут обсуждаться сегодня [на встрече президента с членами правительства], создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, что позволяет большему количеству граждан заниматься предпринимательством, создание более благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций и так далее, - перечислил представитель Кремля механизмы для снижения неравенства. - То есть это повышение благосостояния россиян".

Говоря о том, что может помочь преодолеть кризис прежней модели инструментов экономического развития, Песков подчеркнул, что "применительно к глобальным делам очень трудно об этом говорить из одной страны". "Это настолько серьезные и объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета и т.д., и мы являемся свидетелями таких грубых проявлений, конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга", - уверен пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что это именно то, о чем постоянно говорит президент.

При этом, обратил внимание Песков, "Россия не живет на отдельной планете". "Россия является участником международного сообщества и, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении. Мы тоже испытываем на себе эти проблемы", - отметил он.

В своем онлайн-выступлении на "давосской неделе" глава российского государства заявил, что традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе. По словам Путина, стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится "по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе".