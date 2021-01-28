В ЦБ заявили, что объем переводов через Систему быстрых платежей превысил 1 трлн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне за два года с момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) совершили 142 млн переводов на общую сумму более 1 трлн рублей, заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"СБП доказала свою востребованность. Сегодня мы преодолели рубеж в 1 трлн рублей по объему операций, прошедших через систему, что выше прошлогоднего показателя в 15 раз. Выросло и количество операций - в 20 раз, до 142 млн", - сообщила ТАСС Скоробогатова через пресс-службу регулятора.

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что СБП, по сути, стерла границы между банками, позволив гражданам осуществлять онлайн-переводы из банка в банк до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно или по минимальным тарифам на большие суммы. "Бизнес в свою очередь получил возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг в два-три раза дешевле, чем по картам", - добавила она.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На текущий момент к СБП подключены 211 банков.