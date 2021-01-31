В МИД РФ заявили, что Афганистан ведет переговоры с РФПИ по вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Афганистан и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявили в МИД России, отвечая на запрос ТАСС по случаю 10-летия соглашения России и Афганистана об экономическом сотрудничестве.

"Афганская сторона проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". В настоящее время, насколько нам известно, афганские экономоператоры ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций - ответственной российской структурой - о конкретных условиях и объемах возможных поставок", - отметили в министерстве.

В МИД России отметили, что пока конкретные договоренности не достигнуты. "Следует отметить, что в рамках помощи Исламской Республике Афганистан в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в течение прошлого года Россия неоднократно оказывала Афганистану гуманитарную помощь. В июне и ноябре 2020 года афганской стороне были безвозмездно переданы средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие препараты, а также комплекты тест-систем и реагентов к ним", - напомнили на Смоленской площади.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. По данным НИЦЭМ, заявки на приобретение поступили более чем от 50 стран.