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В России начинается новый этап маркировки лекарств по упрощенной схеме

Регистрация в системе мониторинга остается упрощенной, при этом отменяется "правило пятнадцати минут", когда участники рынка имели право продолжать движение товара по истечении 15 минут после внесения данных, не дожидаясь отклика от системы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый этап внедрения маркировки лекарственных средств начинается в понедельник в России в соответствии с постановлением правительства № 1779 от 2 ноября 2020 года. Регистрация в системе мониторинга остается упрощенной, при этом отменяется действовавшее до 1 февраля 2021 года "правило пятнадцати минут", когда участники рынка имели право продолжать движение товара по истечении 15 минут после внесения данных, не дожидаясь отклика от системы.

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"До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут", - сообщается на сайте правительства РФ в связи с постановлением № 1779, которым вводился уведомительный режим.

Сообщалось также, что такой режим исключает создание "пробок" в ходе движения препаратов по товаропроводящей цепочке. "Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы. Для исключения сложностей при работе в будущем", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Также 29 января 2021 года правительство РФ одобрило предложение Минпромторга сохранить уведомительный режим для маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года: до истечения срока их годности операции с такими лекарственными средствами можно будет осуществлять в уведомительном режиме, то есть также не дожидаясь отклика системы маркировки.

Как отмечается в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки, в соответствии с тем же постановлением правительства до 1 июля 2021 года продолжит действовать упрощенная схема для приемки препаратов. "При этом для аптек и больниц ничего не меняется. Они подают данные в систему и могут сразу продавать или использовать лекарства", - говорится в сообщении пресс-службы ЦРПТ.

Комментарий ЦРПТ

В товарной группе "Фарма" оператора системы маркировки ЦРПТ отмечают, что за последние месяцы взаимодействие оператора системы маркировки с участниками рынка стало более эффективным.

"Мы видим повышение компетенций отрасли при работе с маркированными лекарствами. Если сравнивать с октябрем, число ошибок снизилось в два раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января - в полтора-два раза по сравнению с первыми неделями ноября. А больницы и аптеки все же предпочитают стандартные схемы: уведомительный режим в январе больницы использовали в 0,3% случаев, аптеки - менее 3%. Оператор со своей стороны повысил производительность системы, документы обрабатываются в среднем за 7-8 минут", - рассказал руководитель товарной группы "Фарма" Егор Жаворонков, его цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Отмечается, что за последние три месяца в ЦРПТ создан ситуационный центр, переформатирована работа клиентской службы, проанализированы типичные ошибки участников оборота для их минимизации, модифицировано взаимодействие с автоматизированной информационной системой (АИС) Росздравнадзора при вводе лекарств в оборот. Также с ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости товара.

С 25 января 2021 года для фармкомпаний также стало доступно нагрузочное тестирование, специально организованное для проверки работы системы маркировки при большой нагрузке.

Готовность компаний к новому этапу

Пресс-служба ЦРПТ в сообщении о старте нового этапа маркировки лекарственных средств приводит мнения представителей отрасли об упрощенной системе маркировки, изменениях, вступающих в силу с 1 февраля 2021 года и в целом о взаимодействии отрасли с ЦРПТ и системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), в которую участники рынка вносят данные о лекарственных препаратах.

"Группа компаний "Р-Фарм" все это время регистрировала в системе МДЛП операции с маркированными препаратами, передавала отчетность о полном движении маркированных упаковок. С 1 февраля мы продолжим работать в этом же режиме, регистрируя все операции в соответствии с требованиями", - цитируют в сообщении главу отдела технологических проектов компании "Р-Фарм" Викторию Немиткину.

В компании "Бинергия" говорят о том, что уведомительной системой компания не пользовалась, так как все операции проводились по системе маркировки заранее, поэтому изменения, вступающие в силу с 1 февраля, этой компании не коснутся.

"Хочется сказать, что с нашей стороны работа с системой практически отлажена, есть полное понимание, как с ней работать в дальнейшем", - цитируют в ЦРПТ замдиректора по производству компании "Бинергия" Инну Филюгину.

На заводе "Стеритек" также сообщают, что работа с системой маркировки отлажена, подготовка к работе в ней началась еще на этапе эксперимента по ее введению в 2019 году.

"Краснодарский завод инфузионных растворов "Стеритек" начал готовиться к маркировке до того, как она стала обязательной. Еще в 2019 году мы оснастили производство техническим решением интегратора "Трекмарк", отработали каждый процесс нанесения и считывания контрольных идентификационных знаков. Сейчас продукция стабильно маркируется кодами "Честный знак", - говорит директор компании Анна Доставалова, ее цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Итоги периода уведомительной маркировки

В компании Stada отмечают улучшение взаимодействия с ЦРПТ по итогам действовавшего до 1 февраля уведомительного режима.

"По итогам уведомительного режима мы отмечаем значительные изменения в работе службы технической поддержки оператора. Наши запросы обрабатываются с более высокой скоростью. И в целом качество обратной связи значительно выросло в сравнении с тем, как это было еще 1,5-2 месяца назад. Мы ожидаем, что эти и другие предпринятые оператором усилия позволят индустрии максимально комфортно перейти к новому режиму работы системы", - цитируют в пресс-службе ЦРПТ главу направления мониторинга движения готовой продукции Stada в России и СНГ Артема Селянского.

В компании "Ирвин" признаются, что ждут завершения действия упрощенных схем и начала работы системы маркировки "в полную силу". "Несмотря на то, что в ноябре - декабре у нас были рекордные отгрузки, упрощенный режим позволил не снижать скорости складских процессов. При этом мы ожидаем, что, когда маркировка заработает в полную силу, у недобросовестных игроков не останется возможностей для перепродажи товара по "серым" схемам", - цитируют в пресс-службе ЦРПТ гендиректора компании Михаила Степанова.

Уведомительный порядок позволил решить ряд проблем, отмечает директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье" Яна Котухова, ее цитирует пресс-служба ЦРПТ.

"Уведомительный порядок разрешил ряд серьезных технических вопросов и позволил разгрузить систему, что в конечном счете способствовало повышению стабильности работы системы МДЛП. Вместе с другими участниками рынка мы ведем открытый и конструктивный диалог с ЦРПТ по всем возникающим вопросам, в том числе по доступу к аналитическим данным по каждой пачке. Получение этой информации даст производителям возможность отслеживания всей цепочки поставок лекарственных препаратов в режиме реального времени для более эффективного планирования, а также мониторинга запросов пациентов к производителю по вопросам качества", - сказала Котухова.

Она выразила надежду, что выход из действовавшего до 1 феварля уведомительного порядка не повлияет на эффективность системы маркировки и возможность обеспечения бесперебойного движения товаров в товаропроводящей цепи.

О маркировке лекарств

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года, до этого проводился добровольный эксперимент по внедрению системы маркировки с участием фармацевтических компаний.

Система маркировки призвана защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы.

Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.

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