В России начинается новый этап маркировки лекарств по упрощенной схеме

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый этап внедрения маркировки лекарственных средств начинается в понедельник в России в соответствии с постановлением правительства № 1779 от 2 ноября 2020 года. Регистрация в системе мониторинга остается упрощенной, при этом отменяется действовавшее до 1 февраля 2021 года "правило пятнадцати минут", когда участники рынка имели право продолжать движение товара по истечении 15 минут после внесения данных, не дожидаясь отклика от системы.

"До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут", - сообщается на сайте правительства РФ в связи с постановлением № 1779, которым вводился уведомительный режим.

Сообщалось также, что такой режим исключает создание "пробок" в ходе движения препаратов по товаропроводящей цепочке. "Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы. Для исключения сложностей при работе в будущем", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Также 29 января 2021 года правительство РФ одобрило предложение Минпромторга сохранить уведомительный режим для маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года: до истечения срока их годности операции с такими лекарственными средствами можно будет осуществлять в уведомительном режиме, то есть также не дожидаясь отклика системы маркировки.

Как отмечается в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки, в соответствии с тем же постановлением правительства до 1 июля 2021 года продолжит действовать упрощенная схема для приемки препаратов. "При этом для аптек и больниц ничего не меняется. Они подают данные в систему и могут сразу продавать или использовать лекарства", - говорится в сообщении пресс-службы ЦРПТ.

Комментарий ЦРПТ

В товарной группе "Фарма" оператора системы маркировки ЦРПТ отмечают, что за последние месяцы взаимодействие оператора системы маркировки с участниками рынка стало более эффективным.

"Мы видим повышение компетенций отрасли при работе с маркированными лекарствами. Если сравнивать с октябрем, число ошибок снизилось в два раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января - в полтора-два раза по сравнению с первыми неделями ноября. А больницы и аптеки все же предпочитают стандартные схемы: уведомительный режим в январе больницы использовали в 0,3% случаев, аптеки - менее 3%. Оператор со своей стороны повысил производительность системы, документы обрабатываются в среднем за 7-8 минут", - рассказал руководитель товарной группы "Фарма" Егор Жаворонков, его цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Отмечается, что за последние три месяца в ЦРПТ создан ситуационный центр, переформатирована работа клиентской службы, проанализированы типичные ошибки участников оборота для их минимизации, модифицировано взаимодействие с автоматизированной информационной системой (АИС) Росздравнадзора при вводе лекарств в оборот. Также с ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости товара.

С 25 января 2021 года для фармкомпаний также стало доступно нагрузочное тестирование, специально организованное для проверки работы системы маркировки при большой нагрузке.

Готовность компаний к новому этапу

Пресс-служба ЦРПТ в сообщении о старте нового этапа маркировки лекарственных средств приводит мнения представителей отрасли об упрощенной системе маркировки, изменениях, вступающих в силу с 1 февраля 2021 года и в целом о взаимодействии отрасли с ЦРПТ и системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), в которую участники рынка вносят данные о лекарственных препаратах.

"Группа компаний "Р-Фарм" все это время регистрировала в системе МДЛП операции с маркированными препаратами, передавала отчетность о полном движении маркированных упаковок. С 1 февраля мы продолжим работать в этом же режиме, регистрируя все операции в соответствии с требованиями", - цитируют в сообщении главу отдела технологических проектов компании "Р-Фарм" Викторию Немиткину.

В компании "Бинергия" говорят о том, что уведомительной системой компания не пользовалась, так как все операции проводились по системе маркировки заранее, поэтому изменения, вступающие в силу с 1 февраля, этой компании не коснутся.

"Хочется сказать, что с нашей стороны работа с системой практически отлажена, есть полное понимание, как с ней работать в дальнейшем", - цитируют в ЦРПТ замдиректора по производству компании "Бинергия" Инну Филюгину.

На заводе "Стеритек" также сообщают, что работа с системой маркировки отлажена, подготовка к работе в ней началась еще на этапе эксперимента по ее введению в 2019 году.

"Краснодарский завод инфузионных растворов "Стеритек" начал готовиться к маркировке до того, как она стала обязательной. Еще в 2019 году мы оснастили производство техническим решением интегратора "Трекмарк", отработали каждый процесс нанесения и считывания контрольных идентификационных знаков. Сейчас продукция стабильно маркируется кодами "Честный знак", - говорит директор компании Анна Доставалова, ее цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Итоги периода уведомительной маркировки

В компании Stada отмечают улучшение взаимодействия с ЦРПТ по итогам действовавшего до 1 февраля уведомительного режима.

"По итогам уведомительного режима мы отмечаем значительные изменения в работе службы технической поддержки оператора. Наши запросы обрабатываются с более высокой скоростью. И в целом качество обратной связи значительно выросло в сравнении с тем, как это было еще 1,5-2 месяца назад. Мы ожидаем, что эти и другие предпринятые оператором усилия позволят индустрии максимально комфортно перейти к новому режиму работы системы", - цитируют в пресс-службе ЦРПТ главу направления мониторинга движения готовой продукции Stada в России и СНГ Артема Селянского.

В компании "Ирвин" признаются, что ждут завершения действия упрощенных схем и начала работы системы маркировки "в полную силу". "Несмотря на то, что в ноябре - декабре у нас были рекордные отгрузки, упрощенный режим позволил не снижать скорости складских процессов. При этом мы ожидаем, что, когда маркировка заработает в полную силу, у недобросовестных игроков не останется возможностей для перепродажи товара по "серым" схемам", - цитируют в пресс-службе ЦРПТ гендиректора компании Михаила Степанова.

Уведомительный порядок позволил решить ряд проблем, отмечает директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье" Яна Котухова, ее цитирует пресс-служба ЦРПТ.

"Уведомительный порядок разрешил ряд серьезных технических вопросов и позволил разгрузить систему, что в конечном счете способствовало повышению стабильности работы системы МДЛП. Вместе с другими участниками рынка мы ведем открытый и конструктивный диалог с ЦРПТ по всем возникающим вопросам, в том числе по доступу к аналитическим данным по каждой пачке. Получение этой информации даст производителям возможность отслеживания всей цепочки поставок лекарственных препаратов в режиме реального времени для более эффективного планирования, а также мониторинга запросов пациентов к производителю по вопросам качества", - сказала Котухова.

Она выразила надежду, что выход из действовавшего до 1 феварля уведомительного порядка не повлияет на эффективность системы маркировки и возможность обеспечения бесперебойного движения товаров в товаропроводящей цепи.

О маркировке лекарств

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года, до этого проводился добровольный эксперимент по внедрению системы маркировки с участием фармацевтических компаний.

Система маркировки призвана защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы.

Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.