В Минпромторге назвали неактуальными предложения по обеспечению нуждающихся продуктами

В министерстве уточнили, Минпромторг направил в правительство доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения по обеспечению продуктами здорового питания. Меры разработли в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти России считают приоритетом комплексную поддержку нуждающихся граждан и не рассматривают как актуальные предложения по обеспечению продуктами, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве", - подчеркнули в министерстве.

При этом Минпромторг отмечает, что реализует программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в части отраслей промышленности. В том числе автомобилестроении, сельхозмашиностроении и станкостроении.

Ранее во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан.

Газета "Известия" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минпромторг внес в правительство РФ предложение о возможности предоставления продовольственной помощи нуждающимся. По информации издания, министерство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Как пишут "Известия", помощь от государства, по задумке Минпромторга, могли бы получить беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Поддержкой для таких категорий граждан могли бы стать продукты здорового питания отечественного производства.